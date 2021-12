O promotor de justiça, Paulo Fernando Lermen, às vésperas de completar 36 anos de atividades em Vilhena, foi promovido à capital do Estado, Porto Velho.

O anúncio foi feito pelo próprio Lermen, na noite desta terça-feira, 14, em sua página pessoal na rede social Facebook.

Ele fez uma mensagem de despedida, lembrou o momento em que tomou posse como promotor de justiça substituto há 36 anos em Vilhena (aprovado no 3º Concurso Público do Estado), agradeceu colegas do Ministério Público e comentou sua missão diaconal na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

Lermen, também conhecido por suas atividades sociais por ser um dos fundadores da Associação Trindade Santa, anexou uma fotografia do dia da posse de promotor de justiça em Vilhena.

>> Leia, abaixo, a mensagem do promotor:

14/12/1985 – Há 36 anos o então Governador do Estado de Rondônia, Prof. Ângelo Angelin, entregou-me a credencial para tomar posse como Promotor de Justiça substituto, em Vilhena (aprovado no 3º Concurso Público do Estado), ocasião em que ele me recomendou: “Cuide bem de minha cidade”.

Hoje, ao completar 36 anos de carreira, todos nesta Comarca de Vilhena, atendendo também mensalmente em Chupinguaia, quero agradecer em primeiro lugar à Deus, por ter permitido defender a nossa sociedade em seus direitos fundamentais, sempre guiados por sua Luz e na lei dos homens; à minha Instituição ministerial por possibilitar representá-la, por tantos anos, perante a sociedade vilhenense e chupinguaiense; à minha esposa e filhos que, abnegadamente, concordaram em vir residir distante de nossos familiares do Rio Grande do Sul, para eu poder exercer o sacerdócio institucional, mas também, a missão Diaconal em nossa Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Diocese de Ji-Paraná.

Na última 6ª feira fui promovido à Capital e, ontem, deixei o munus ministerial nesta Comarca de Vilhena, às vésperas de completar os 36 anos de Promotor de Justiça.

Peço escusas àqueles e àquelas que, talvez, não consegui conquistar a plenitude de seus direitos, mas sempre esmerei para fazer o melhor, seja profissionalmente, seja espiritualmente (nestes últimos 8 anos), e se, talvez, não consegui o melhor, foi diante das limitações humanas.

Agradeço também aos colegas que nestes 36 anos labutaram juntamente comigo nesta Comarca de Vilhena, para buscar o melhor para a nossa sociedade local; aos colaboradores de nossa Promotoria, principalmente os mais próximos (da 1ª Promotoria de Justiça), que Deus os abençoe e também a seus familiares, pelas suas maravilhosas dedicações no exercício de seu mister institucional.

Deus seja louvado por tudo que permitiu realizar e que Ele me perdoe por tudo o que não tenha conseguido fazer a contento. Anexo a fotografia do dia de nossa posse, também os hinos de Vilhena, de Rondônia e de nosso Ministério Público, que marcaram nossas vidas e espelham a realidade de nossa região amazônica e nossa missão Institucional.

Abraço afetuoso