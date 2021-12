Com foco numa gestão administrativa diferenciada, a prefeitura anunciou o aumento do valor do auxílio-alimentação dos servidores públicos municipais, a partir de janeiro de 2022, em Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

Na última segunda-feira, 13, a prefeita Valéria Garcia (PP) sancionou a lei que regulamenta o auxílio alimentação em pecúnia, que aumentou o valor de R$ 400,00 para R$ 600,00.

De acordo com a lei, o benefício pecuniário é de caráter indenizatório e não integra a remuneração do pessoal ativo.

Têm direito ao Auxílio os servidores estatutários, em cargos comissionados e contratados temporariamente pela administração em regime jurídico administrativo, quando em exercício de suas funções.

Para a prefeita Valéria Garcia, a valorização dos servidores municipais é uma das prioridades do seu mandato. “Trabalhamos com seriedade e transparência com a coisa pública. O servidor público é o motor da administração, que resultado no desenvolvimento de Pimenteiras do Oeste. Temos projetos e obras serão executadas já no próximo ano, o que irá transformar o município num canteiro de obras”, destacou.