LANÇAMENTOS NA PSV

Empresária Poliana Miranda com sua gerente de vendas Rute Mandrick e o esposo de Rute, advogado Cláudio Arsênio.

Nas concessionárias da FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura os lançamentos são sempre muito aguardados! BREVE inaugura as concessionárias das marcas CITROËN e PEUGEOT na PSV da Capital do Café, que inaugura também novas e modernas instalações. FIAT PSV, CITROËN e PEUGEOT são comandadas pela arrojada empresária Poliana Miranda. Empresária Poliana Miranda com sua gerente de vendas Rute Mandrick e o esposo de Rute, advogado Cláudio Arsênio

ASSIS GURGACZ

No próximo DIA 22, o megaempresário ASSIS GURGACZ do Grupo EUCATUR, SGC – Sistema Gurgacz de Comunicação, Faculdades Assis Gurgacz, Hospital São Lucas, entre inúmeras outras empresas no país, comemora aniversário ao lado da esposa Nair Gurgacz e de familiares. O casal é pai do senador da república Assis Gurgacz, de Marcos Gurgacz, Algacir Gurgacz e de Jaqueline Gurgacz Ferreira.

ANUNCIANTE SICOOB

Registrei na SICOOB FRONTEIRAS da rua São Luiz em Cacoal/RO, o atencioso gerente geral Edvaldo Rodrigues que mostra o anúncio da renomada cooperativa de crédito na Revista MARISA LINHARES distribuída na Capital do Café.

FONOAUDIÓLOGA

Em Porto Velho/RO, no último dia oito, a renomada fonoaudióloga ANA MARGARIDA PERES SILVA foi homenageada com VOTO DE LOUVOR alusivo ao Dia do Fonoaudiólogo e em comemoração aos 40 anos da Fonoaudiologia pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia proposta pelo deputado estadual Cirone Deiró.