Comprovando mais uma vez seu compromisso com as cidades do Cone Sul, o deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) anunciou a liberação de recursos pelo governo do Estado, oriundos de emenda de sua autoria, destinados ao Município de Corumbiara.

A emenda, cujo dinheiro já está na conta da prefeitura, é de R$ 112.500,00, e o valor será aplicado para aquisição de motocicletas para atender demanda de serviço volante da Secretaria Municipal de Saúde.

O deputado agradece o apoio do governo no atendimento de seus pedidos, e reafirma à população do Município, da região e de todo o Estado seu comprometimento com as demandas de toda a sociedade.