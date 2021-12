“A colheita das áreas irrigadas começa já na primeira quinzena de fevereiro e a do sequeiro na segunda quinzena do mês. Os trabalhos vão começar mais cedo do que o habitual devido ao adiantamento de plantio, mas essa condição de chuva pode prejudicar muito. No ano passado tivemos entre 500 e 600 mm acumuladas em fevereiro, mas como a colheita foi mais tardia não houve grande problema”, explica o presidente.

Kohn ainda ressalta mais um ponto em que a luz vermelha de atenção está ligada no estado, a entrega de insumos para a segunda safra de milho, nas áreas irrigadas. Ele conta que os insumos necessários para a safra verão, de maneira geral, chegaram todos, restando apenas atrasos pontuais, mas que muita coisa para as lavouras que serão semeadas em março estão em falta e isso preocupa muito.