Na última semana, nos dias 8 e 9 de dezembro, foi realizado no teatro Guaporé em Porto Velho, a quarta edição do fórum “Rondônia Mais Simples”, evento que tratou de métodos para expandir o empreendedorismo em Rondônia.

A organização foi do Sebrae RO, Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), Associação Rondoniense de Municípios (Arom) e do Programa de Modernização e Governança das Fazendas Municipais e Desenvolvimento Econômico-Sustentável dos Municípios de Rondônia (Profaz).

Durante os dois dias do fórum, diversos temas foram abordados, como a simplificação e desburocratização de processos que envolvem a abertura, alteração, baixa, e licenciamentos de empresas, além de tratar na capacitação para aqueles empreendedores que atuam com foco na Rede Estadual para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim-RO).

Por parte de Vilhena, participaram do fórum o secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic), Adilson de Oliveira, a agente de desenvolvimento Rita Correia e as atendentes da Casa do Empreendedor, Vanusa Torres e Aline Pardial, além de uma equipe do legislativo, liderada pelo vereador Pedrinho Sanches.

O secretário Adilson de Oliveira aponta que Vilhena vem sendo modelo para outras cidades. “O método de trabalho da gestão do Eduardo Japonês, nos dá autonomia para fazer o melhor para os microempreendedores, e isso nos tem feito referência. Recebemos inúmeros elogios do ex-governador Daniel Pereira, destacando que Vilhena é exemplo para outros municípios quando o quesito é trabalhar para o pequeno empresário. Isto nos motiva, pois é um trabalho coletivo de muitas pessoas e este fórum nos ajuda a melhorar ainda mais”, relata o secretário.

Rita Correia, agente de desenvolvimento, enfatiza o conhecimento adquirido nos dias de curso. “O encontro buscou englobar a área dos gestores públicos, servidores das secretarias que atuam de forma direta e indireta com empreendedorismo. Aqui aprendemos métodos para a modernização da máquina pública, além de levar o devido conhecimento para impactar os demais servidores de forma positiva e assim aumentando a produtividade, e é isso vamos aplicar na Casa do Empreededor”, conclui Rita.

MAIS QUALIFICAÇÃO – Com foco desta vez no treinamento na área do turismo, finaliza na tarde desta quarta-feira, 15, o segundo dia dos cursos presenciais de capacitação turística, focados na qualificação do atendimento além de oferecer cursos de marketing digital, políticas públicas voltadas ao roteiro turístico. A capacitação é realizada no Sebrae de Vilhena sendo organizada pela Semtic e a Superintendência Estadual de Turismo (Setur).