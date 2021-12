Acidente envolvendo uma caminhonete Mitsubishi e uma motoneta Biz aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da picape com placa de Tangara da Serra – MT, trafegava pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Presidente Nasser, teria avançado a preferencial, com isso, provocado a colisão com a motoneta.

No choque, a motociclista bateu na porta da caminhonete e quebrou o vidro com o braço sofrendo ferimentos.

A vítima foi levada ao pronto-socorro da UPA pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) isolou a área para o trabalho da perícia e depois registrou a ocorrência.