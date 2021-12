O Extra de Rondônia lança sondagem extra-oficial e sem critério científico para avaliar quais são os preferidos do eleitorado na disputa pela vaga ao Senado Federal que acontece nas eleições do próximo ano.

A sondagem leva em conta os nomes que vêm sendo cogitados para concorrer ao pleito neste momento da pré-campanha, trazendo um breve histórico de cada um deles.

O que os pré-candidatos têm em comum é o fato de, com exceção de Ana Gurgacz, já terem concorrido a cargos eletivos, e maioria já exerceu mandato.

A enquete inicia hoje e encerra na quinta-feira, 23 de dezembro. Participe clicando AQUI!

Hoje os cotados para a disputa são:

RAMÓN CUJÚI (PT) – Sindicalista e ligado aos movimentos sociais, é muito conhecido em Porto Velho, onde concorreu a prefeito nas eleições passadas e seu partido tem mais projeção. Enfrenta a questão do desgaste do PT no Estado, o que provoca grande rejeição, mas por outro lado terá um palanque forte dado a projeção do candidato a presidente de seu partido, caso este seja mesmo o Lula.

JESUALDO PIRES (PSB) – Liderança tradicional da região central do Estado, Jesualdo já foi deputado estadual de renome e prefeito de Ji-Paraná. Tem um legado de realizações e histórico distanciado de escândalos, mas também enfrenta o fato de estar algum tempo fora do exercício de mandato, sendo, portanto, desconhecido de parte do eleitorado.

JAQUELINE CASSOL (PROGRESSITAS) – Deputada Federal com bastante visibilidade e atuação, além de ser presidente regional de seu partido, ela faz parte de um clã político tradicional no Estado e conta com uma legenda organizada e bem representativa no cenário rondoniense. A opção de concorrer ao Senado acontece de forma natural, para abrir espaço no partido para novas lideranças.

JAIME BAGATOLLI (SEM PARTIDO) – Aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro e sendo uma espécie de porta-voz dele em Rondônia, o empresário vilhenense surpreendeu nas eleições passadas, quando superou vários políticos tradicionais e por muito pouco não ficou com uma vaga ao Senado. Terá a oportunidade de mostrar se aquele resultado foi motivado pela “onda Bolsonaro”, que certamente arrefeceu, ou se tem mesmo vida própria no cenário político estadual.

EXPEDITO JÚNIOR (SEM PARTIDO) – Político experiente e carismático tem a seu favor a capacidade de articulação e parte do prestígio do passado. No entanto vem de um histórico recente de várias derrotas seguidas em pleitos ao Executivo estadual e já não é tão conhecido entre as novas gerações de eleitores, apesar de ter o jovem filho exercendo mandato de deputado federal.

DANIEL PEREIRA (SOLIDARIEDADE) – Ex-deputado estadual, ex-governador e atual Superintendente do SEBRAE, Pereira é um caso raro de político que passou um bom tempo distanciado da cena e conseguiu retornar em posição de destaque. Excelente articulador político, com bom trânsito tanto entre os empresários como junto aos trabalhadores, em particular com o funcionalismo.

ANA GURGARZ (PDT) – Empresária de sucesso e esposa do atual senador Acir Gurgacz, cuja vaga estará na disputa em 2.022, ela tem contra si o desgaste natural dos oito anos de mandato do esposo, além do fato de jamais ter exercido função pública. No entanto, este último fator pode no fim das contas contar ao seu favor.

ALEX REDANO (REPUBLICANOS) – Atual presidente da Assembleia Legislativa, com menor dificuldade para obter outro mandato no Parlamento estadual, o político de Ariquemes está ponderando junto aos aliados se vale a pena correr o risco. Muito influente na região de Ariquemes, Redano precisa potencializar ações que o tornem conhecido entre o eleitorado de outros pontos do Estado para ser um candidato de fato viável do ponto de vista eleitoral para tal desafio.