O nascimento do pequeno Miguel, filho da jovem Andressa Nunes Rodrigues é o mais novo fenômeno vilhenense na internet.

Isso porque ele nasceu através de “parto empelicado”, uma modalidade rara, em que a criança é tirada o útero da mãe ainda dentro do caso amniótico, onde se desenvolve a gestação. Tal forma de nascimento acontece uma vez a cada 80 mil partos.

O parto foi realizado pelo obstetra Nilton Ramirez e sua equipe, no centro cirúrgico do Hospital Bom Jesus, e foi filmado. As imagens foram disponibilizadas pela mãe em suas redes sociais, alcançando a marca de 20 milhões de visualizações, e acabaram sendo divulgadas até mesmo pela Rede Globo.

A direção do Hospital Bom Jesus através do diretor Luiz Bandeira parabenizou a mãe e o bebê, ressaltou o trabalho da equipe médica, e informou que a unidade hospitalar obteve investimentos de monta nos últimos três anos, com melhoria expressiva nas instalações, organização e investimento em recursos humanos, o que elevou significativamente a qualidade, segurança e a credibilidade dos serviços prestados aos pacientes que recorrem ao atendimento prestado pela empresa.

O parto de Miguel aconteceu em 20 de outubro, mas a notícia repercute até agora pelo mundo afora.

Nascimento empelicado

“A criança que nasce nesta condição fica envolta pela bolsa amniótica que a protege e ajuda na alimentação durante as semanas da gestação. Sem risco para mãe ou para o bebê. Após o parto, a bolsa é rompida pelo médico e a criança retirada. Não é possível prever quando esse evento pode ocorrer”.

