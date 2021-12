Policiais militares recuperaram uma moto Biz de cor branca que foi tomada em assalto ocorrido num salão de beleza na Avenida Sabino bezerra de Queiroz, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo as vítimas, dois homens invadiram o estabelecimento, um deles portando um revólver de cano longo oxidado, anunciaram o assalto, durante a ação um deles fechou a porta e também simulou estar armado.

Os bandidos usando de violência pediram a chave de uma moto Biz que estava estacionada na frente do salão, e falavam a todo momento que se a chave não aparecesse iriam matar as vítimas, com medo, a proprietária do salão entregou a chave do veículo aos ladrões que fugiram levando também aparelhos celulares.