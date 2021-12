Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina pela Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), quando os militares avistaram um homem, no qual ao perceber a presença da viatura agiu de forma estranha chamando a atenção dos PMs.

Ao proceder a abordagem ao suspeito, que era menor de idade, foi localizado em seu bolso uma porção de substancia entorpecente aparentando ser maconha, pesando 80 gramas.

O adolescente relatou ter pago R$ 300 reais pela droga de um homem conhecido pela inicial M., e indicou o endereço da casa aos militares na Rua 102-3, bairro Moises de Freitas.

Pelo muro, os PMs da Força Tática avistaram que havia plantação de maconha no quintal da residência, com isso, foi feito incursão no local.

No quintal foram localizados seis pés de Canabis Sativa (maconha), dentro de um guarda roupa, uma porção de substancia entorpecente aparentando ser maconha pesando 11 gramas, uma arma de fogo de fabricação caseira, municiada com um cartucho intacto de calibre 36, um cartucho do mesmo calibre deflagrado, R$ 1 mil em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung de cor vermelha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito, no qual reagiu contra os militares com socos e chutes, chegando, mas foi imobilizado e algemado.

Durante o registro da ocorrência, foi mantido contato com as vítimas de assaltos ocorridos na cidade, onde o adolescente e M., foram reconhecidos como autores dos crimes.