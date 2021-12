Manhã de quinta-feira (16) de altas para os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago.

As cotações subiam de 8 a 10,50 pontos nos contratos mais negociados, por volta de 7h55 (horário de Brasília), levando o janeiro aos US$ 12,73 e o maio aos US$ 12,81 por bushel, depois do fechamento estável da sessão anterior.

O mercado segue focado no clima da América do Sul e nas previsões indicando chuvas escassas para os próximos dias, além de temperaturas muito elevadas. E esse tem sido o principal combustível para o avanço dos preços, porém, insuficiente para, segundo analistas e consultores de mercado, definir uma tendência de alta para a commodity.

De acordo com os especialistas, embora este seja o foco dos traders, as perdas na safra da América do Sul ainda não foram absorvidas pelo mercado internacional, o que deverá acontecer somente em janeiro, limitando as cotações ainda em um intervalo já conhecido.