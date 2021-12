A palestra de Sérgio Meneguelli, considerado “o melhor prefeito do Brasil”, na última terça-feira, 14, na Câmara de Cacoal, é analisada por formadores de opinião como um “tiro no pé” dos vereadores.

Isto porque – além da câmara pagar R$ 15 mil para que o ex-prefeito de Colatina comente sua experiência administrativa (leia mais AQUI) – os parlamentares tiveram que ouvir algumas “verdades”.

Durante a palestra, Meneguelli disse que Colatina (ES) tem 130 mil habitantes, e que, por lá, os vereadores recebem R$ 3 mil e o prefeito R$ 9 mil de salário. E que vetou projeto feito no Legislativo a respeito do aumento desse valor.

“Eu vejo vereadores hoje ganhando R$ 8 mil, R$ 9 mil, e R$ 10 mil, enquanto o piso de um professor, que é responsável para educar os filhos dos trabalhadores, não passava de R$ 2 mil”, disse o ex-prefeito.

Ocorre que, nesse momento, um barulho questionador tomou conta dos presentes, já que foi uma espécie de indireta aos vereadores de Cacoal, que hoje recebem R$ 10 mil mensal, conforme dados do site do Portal da Transparência. O prefeito recebe R$ 25 mil.

Meneguelli também comentou quanto ao trabalho do vereador no quesito fiscalização dos atos públicos do Executivo, o que, para muitos, é um comportamento questionável de alguns membros do Poder Legislativo cacoalense.

Esta situação fez com que o vereador Valdomiro Corá (MDB) se manifeste nas redes sociais afirmando que foi contra a contratação de Meneguelli para fazer a palestra e solicitou que o presidente da Casa de Leis, João Paulo Picheck (Republicanos), assuma a responsabilidade, já que a iniciativa partiu dele.

Pichek respondeu dizendo que “na minha causa não… Até porque nunca fui julgado pela justiça”, uma espécie de “cutucada” em Corá, que foi condenado pela justiça por envolvimento na operação “Detalhes” (leia mais AQUI).

Contudo, Corá rebateu e chamou o presidente do Legislativo de palhaço. “Eu já fui julgado pela justiça e estou de cabeça erguida. Agora, se você fez cagada, o problema é seu. Foi você que trouxe o Meneguelli e não os vereadores. Assuma o seu papel de presidente e fala para o povo de Cacoal que foi você que trouxe. Seu palhaço!”, encerrou.