O presidente da Câmara de Cacoal, João Paulo Pichek (Republicanos), esclareceu o motivo do vídeo de Sérgio Meneguelli ter ficado fora do ar e rebateu ataques sobre a contratação da palestra do ex-prefeito de Colatina.

Em release enviado ao Extra de Rondônia, ele disse que em momento algum determinou a retirada do vídeo das redes sociais da Câmara. Explicou que a autorização, determinada pela equipe de Meneguelli, era apenas para transmissão do evento. Contudo, após sua intervenção, Meneguelli autorizou a liberação do vídeo tanto no Youtube, quanto no Facebook.

“Em momento algum retirei ou mandei que retirasse o vídeo do ar. Jamais faria algo nesse sentido. O que houve foi exatamente isso. Eu não tinha autorização para manter o vídeo, apenas para exibição. Quero agradecer ao Sérgio Meneguelli e sua assessoria, por terem compreendido minha solicitação e autorizado a publicação”, pontuou Pichek.

CONTRATAÇÃO DE PALESTRA QUESTIONÁVEL

Por outro lado, o presidente do Legislativo usou as redes sociais, na noite quinta-feira, 16, para rebater ataques. Embora não tenha mencionado o caso, Pichek é alvo de questionamentos em decorrência da contratação de Meneguelli. A palestra custou R$ 15 mil, pagamento feito com recursos da Câmara Municipal (leia mais AQUI e AQUI).

“O que eu fiz durante 01 ano de vereador e presidente da Câmara, venho sempre divulgando nas minhas redes sociais, uma coisa eu garanto, o que eu fiz, fiz realmente pensando em todos, sempre com honestidade, transparência e legalidade. Só lembrando que assumi uma Câmara com muitos problemas e desacreditada pela população e estou trabalhando diuturnamente para voltar ter crédito. Estou na política porque realmente eu gosto e não compactou com falcatruas. Sempre sou grato a todos que confiaram e confiam em mim”