Após a informação de que a China vai retomar os embarques de carne bovina do Brasil, os preços futuros do boi gordo começaram a trabalhar com fortes valorizações na Bolsa Brasileira (B3).

No entanto, a informação é que a China já estaria abastecida para o Ano Novo Lunar e a demanda só deve ser mais consistente no próximo ano.

De acordo com Analista de Mercado da Scot Consultoria, Alcides Torres, a informação deixou todos os acionistas com boas expectativas e o mercado futuro reagiu. “As ações das indústrias sofreram com a valorização nesta quarta-feira (15) em função desta notícia”, destacou em entrevista ao Notícias Agrícolas.

Durante todo esse período que ficou sem enviar carne bovina para a China, o Brasil seguiu embarcando a proteína para Hong Kong. “Boa parte da carne que entra em Hong Kong vai para a China e foi assim que eles conseguiram se abastecer. Se a China voltar a comprar imediatamente do Brasil, o produto só deve chegar em meados de fevereiro”, comentou.

Com relação ao volume exportado, o analista reforça que a potência asiática deve retomar às compras nos patamares observados antes da divulgação dos dois casos atípicos de doença da vaca louca. “O aumento da importação de carne bovina da China está estimado em 4% e 5% para 2022, por isso, acreditamos que o país asiático deve seguir como maior comprador de carne bovina brasileira”, destacou.