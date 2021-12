O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ) assinou uma nova ordem de serviço para a construção do novo Fórum de Vilhena.

Para isso, rescindiu o contrato assinado em setembro de 2020 com a empreiteira vencedora da licitação da modalidade de concorrência pública, tipo menor preço e regime de empreitada por preço global e promoveu outro processo licitatório, que desta vez, teve como vencedora a JJ Construções e Montagens Industriais LTDA.

Um dos braços mais longínquos do judiciário no estado, distante mais de 700 quilômetros da capital Porto Velho, a Comarca de Vilhena abriga sete varas do Judiciário rondoniense.

O novo Fórum está no topo do ranking do Plano de Obras 2020 – 2022 do TJ/RO. Outros prédios de comarcas foram entregues nos últimos anos como Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Pimenta Bueno. A edificação terá área construída de 4.235,70 metros quadrados.

Segundo o projeto, o prédio terá um pavimento térreo com guarita, subestação/grupo gerador, casa de bombas, estacionamento e demais atendimentos necessários diretos e indiretos ao jurisdicionado, visando proporcionar aos magistrados, servidores, operadores do direito e à população todas as condições necessárias para um bom atendimento. A obra está estimada em 16.863.479,07.