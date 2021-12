O distrito do Guaporé, que pertence ao município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia, ganhou uma atração à parte: a praça virou centro de referência dos moradores devido à iluminação natalina.

A exemplo de quase todos os municípios de Rondônia – a exceção de Vilhena – a decoração proporciona um cenário mais bonito e agradável para os moradores e visitantes, e valoriza esse importante espaço público neste período que antecede uma das épocas mais sublimes do ano que é o Natal.

A praça foi iluminada pela prefeitura e a Igreja Católica do distrito também ganhou iluminação natalina feita pela equipe da comunidade São Cristóvão. A praça recebeu luminárias de leds, árvores luminosas e outros enfeites, e, ainda, uma mensagem de “Feliz Natal”.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a vereadora Maria Aparecida da Costa, conhecida como Maria do Guaporé, e moradora do distrito, resumiu o que a iluminação natalina representa para essa comunidade: “Simples, mas tem importante significado”.

Ela informou também que a prefeitura instalou iluminação natalina na cidade e nos distritos de Nova Plano e Boa Esperança.

“A decoração natalina tem uma importância ímpar, já que as pessoas começam a sentir e perceber o verdadeiro sentimento do Natal. Pra nós, do Guaporé, é gratificante ter uma praça toda iluminada. Moro há 19 anos aqui e me sinto orgulhosa do meu distrito. Isso é resultado da união da prefeitura, Câmara de Vereadores e a equipe da comunidade”, destacou.

