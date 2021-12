Com a melhora na oferta nacional de medicamentos através dos fabricantes, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) conseguiu aumentar também seu estoque de remédios ministrados em pacientes atendidos no município de Vilhena.

Em visita ao Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), o prefeito de Vilhena Eduardo Japonês, e o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, verificaram as melhorias recentes e a chegada de mais R$ 150 mil em materiais para as atividades de todas as unidades de saúde do município.

“Hoje o município se encontra em uma condição melhor que anos atrás, graças ao trabalho feito pela Secretaria de Fazenda, tivemos uma arrecadação melhor e desta forma, há mais investimento. E não apenas em obras, mas na aquisição de medicamentos. Algumas coisas atrapalham, como, por exemplo, há algum tempo desejamos comprar mais soro, mas os fornecedores estavam sem caixa de papelão pra embalar. Então isso atrasou alguns processos de compra. Mas, hoje quem vai ao almoxarifado tem até dificuldade pra andar, pois tem muito estoque”, assegura o prefeito Eduardo Japonês.

De acordo com Wagner, o material que foi recebido nesta semana é essencial para o dia a dia das unidades de saúde. “São seringas, agulhas, escalpes, entre outros materiais que os servidores necessitam para dar um atendimento de qualidade ao usuário do SUS. Este almoxarifado é destinado para material de uso hospitalar, no outro temos mesas, cadeiras, armários. Está sendo feito um grande investimento nas unidades de saúde. Além da medicação, é necessário ter um ambiente de qualidade tanto para o usuário quanto para o servidor”, comentou o secretário.