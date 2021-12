O município de Colorado do Oeste será contemplado com mais uma emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva, esta no valor de R$ 350 mil, para a construção de um campo de futebol com gramado sintético.

O recurso, de acordo com o parlamentar, já está empenhado, seguindo agora para a formalização de contrato e posterior pagamento.

“É uma vitória para o município de Colorado do Oeste. Avançamos mais uma etapa para a realização de um sonho para centenas de jovens esportivas. O projeto está concluído e o recurso assegurado. Agora poderemos contratar a empresa que executará a obra”, detalhou Ezequiel Neiva.

O deputado destaca que o projeto foi solicitado pelos vereadores Wender Pitica, Thiago Vieira e Carlinhos do Triângulo. “Os vereadores realizam trabalho muito importante. Eles recebem das demandas da população e buscam recursos para que os projetos possam ser realizados”, observou Neiva. O parlamentar frisa que nada poderia ser realizado sem a parceria firmada com o prefeito professor Ribamar e o governador Marcos Rocha, que autorizou a liberação do recurso.

O campo com gramado sintético será construído ao lado do ginásio de esportes. Na última semana o deputado Ezequiel Neiva esteve no local para inspecionar o espaço acompanhado do vereador Wender Pitica e o vice-prefeito, João do Fórmula 1. O local é um dos melhores espaços da cidade”, declarou Neiva.