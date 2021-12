Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na noite deste sábado, 18, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma moto Yamaha Crypton, seguia pela Avenida 34, sentido BR-174, quando no cruzamento com a Avenida Liliana Gonzaga, colidiu com uma moto Honda CG, na qual o condutor transitava sentido BR-364.

No choque, o condutor da Crypton sofreu vários ferimentos, sendo levado ao pronto-socorro da UPA pelo Corpo de Bombeiros.

O outro condutor sofreu apenas escoriações leves.