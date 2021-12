Depois de 31 anos de espera, o casal de produtores rurais Helvio e Creuzinete tiveram oficialmente o título de sua propriedade, em Alta Floresta.

Uma conquista que foi possível graças aos esforços do governo Bolsonaro em concluir processos de reforma agrária e dar mais agilidade à regularização fundiária.

A entrega do título foi formalizada nesta sexta-feira (17/12), em evento realizado em Ji-Paraná com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, do senador Marcos Rogério, parlamentares que compõem a bancada federal, do governador Marcos Rocha e demais autoridades.

Na ocasião, foram entregues 14.519 títulos de propriedades rurais para famílias assentadas em Rondônia. Na avaliação do senador Marcos Rogério, vice-líder do Governo Bolsonaro, esse é um passo importante para proporcionar mais segurança jurídica às famílias assentadas, além de abrir novas perspectivas para os beneficiários da reforma agrária.

“Com o documento em mãos, o produtor passa a ser efetivamente o proprietário de suas terras. Um passo importante para ampliar os investimentos e ter acesso a linhas de crédito. Hoje, fizemos história ao dar o que é de direito a esses trabalhadores que tanto contribuem com a economia do estado de Rondônia”, salientou Marcos Rogério.

Segundo o INCRA, esse foi o ano com o maior número de entregas de propriedades rurais no estado de Rondônia.