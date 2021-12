João Pedro Amorim, popularmente conhecido por “João do Ouro” foi assassinado a tiros na noite deste sábado, 18, em Cerejeiras.

De acordo com as primeiras informações, João estava num sítio próximo a cidade e carneava uma novilha junto com o sobrinho para as festas de fim de ano, quando os dois entraram em discussão por motivos banais.

O sobrinho identificado pela inicial M., pegou uma arma de fogo e atirou contra o tio que morreu no local. Após executar João, M., fugiu.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área para o trabalho da perícia.