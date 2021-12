O Presidente da Associação dos Familiares e Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia (Assfapom), Jesuíno Boabaid, esteve, nesta sexta-feira (17), protocolando o pedido de afastamento do Comandante da Polícia Militar do Estado de Rondônia, CEL PM Alexandre Luís de Freitas Almeida.

Boabaid protocolou, no Centro Político e Administrativo (CPA) o pedido de afastamento do coronel, com base na ocorrência policial feita por uma oficial feminina na delegacia da mulher, em Porto Velho.

A denúncia trata de assédio por parte do comandante da PMRO, Coronel Almeida, e também de ameaças que supostamente foram feitas pela esposa do chefe maior da segurança pública do Estado de Rondônia.

O presidente solicita o imediato afastamento do Coronel Almeida para que sejam feitas as devidas apurações sobre esta grave denúncia. “assédio, seja ele moral ou sexual, é inaceitável, independente do cargo que a pessoa ocupe. A Assfapom não ficará inerte diante uma denuncia tão grave como esta”, relatou Jesuíno Boabaid.

Jesuíno relatou ainda que se tal situação tivesse envolvendo um soldado, cabo ou sargento como suspeito, todas as medidas administrativas já teriam sido tomadas.

Segundo informações, o corregedor da PMRO quis saber quem foi que acessou a denúncia feita pela oficial feminina. “Não entendo o motivo de querer saber quem viu a ocorrência. Ele tem que se preocupar em afastar, ou apurar, essa notícia que é grave, que está em um boletim de ocorrência” afirmou Jesuíno.

Finalizando, o presidente solicita que o governador Marcos Rocha tome a medida certa e afaste imediatamente o comandante geral de suas funções.

O pedido de afastamento foi protocolado ainda no Ministério Público do Estado (MP-RO) e na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Ao longo da existência da Assfapom sempre combatemos atitudes como esta em questão. Somos uma entidade que não tem rabo preso, por isso vamos pra cima em busca de que seja feita justiça”, finalizou o presidente da Assfapom, Jesuíno Boabaid.

