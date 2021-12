A política de valorização do funcionalismo público em Pimenta Bueno, adotada pelo prefeito Delegado Araújo (Patriotas), mais uma vez se confirma neste final de ano, com a liberação do décimo-terceiro, que já aconteceu, e o compromisso de pagar o salário de dezembro antes do Natal.

Ao Extra de Rondônia, ele revelou que o décimo foi pago no último dia 15, e que o pagamento do mês de dezembro acontece no dia 22, ou seja, na próxima quarta-feira.

“Temos que valorizar o que o Município tem de mais valioso, que são as pessoas, e, no caso da administração municipal, são os nossos funcionários que fazem as coisas acontecerem”, disse o prefeito, que aproveitou o ensejo para desejar um ótimo final de ano para todos os pimentenses.