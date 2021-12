O professor, jornalista e advogado Samuel Costa participou neste domingo, 19, de uma reunião do partido Cidadania e representantes de vários segmentos sociais da capital e do interior.

Segundo Samuel, que é filiado ao PCdoB a reunião foi um debate reflexivo sobre os grandes desafios que o Estado e o País terão em 2022 dentro de um cenário sócio, político, econômico e eleitoral.

“A construção das propostas que vão nortear as candidaturas passam necessariamente por esse tipo de análise. Qual é o Brasil que queremos construir em 2022? E Rondônia? Será que está indo no caminho do desenvolvimento? São questionamentos que precisam de respostas e atitudes políticas de mudanças. Precisamos sair do discurso é ir à luta.” comentou Costa

A reunião foi coordenada pelo presidente estadual do Cidadania em Rondônia, Vinicius Miguel.