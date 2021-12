Estamos chegando ao final de mais um ano. Nada melhor do que fazer uma auto avaliação de como fomos, ao longo do mesmo. Nesse sentido, convido-o a juntos fazermos um balanço pessoal e rápido, de nossas realizações, ao longo deste ano.

Normalmente um balanço compreende tanto nossas realizações, quanto as coisas que deixamos de efetuar, qualquer que sejam as justificativas. Todo o balanço traz consigo um saldo final, que tanto pode ser positivo ou negativo. Tenha isso presente em sua mente; é preciso mensurar sempre.

Se formos organizados e levarmos a sério este assunto, ainda faremos nesta época do ano, uma previsão do que pretendemos realizar no próximo ano. Este exercício é importante e oportuno, porque nos força a estabelecer objetivos, a fixar prioridades, a distribuir nossas principais metas ao longo de um ano inteiro.

Um balanço pode e deve compreender nossos sonhos pessoais, como também nossas finanças. Na hora da apresentação do imposto de renda, todos sabemos quais foram nossas receitas. Também devemos preparar para o fisco a evolução de nosso patrimônio.

Continuando, um balanço anual se torna bem mais efetivo, se pudermos comparar nossas realizações de 2021 com nosso planejamento financeiro anual, se ele existir. Isso será um ótimo indicador de quão eficientes fomos na hora de planejar e na hora de administrar os recursos envolvidos.

Particularmente, gosto muito de trabalhar com planejamento anual. E no final do ano, sempre costumo comparar meu saldo bancário, por exemplo, com o do ano anterior. De igual forma acompanho as minhas dívidas. O ideal é que o patrimônio financeiro cresça anualmente e que o endividamento diminua.

Muitos de nós somos empresários e gerentes. Como decorrência de nossa função, tratamos com profissionalismo e seriedade as finanças da empresa onde trabalhamos. Seria uma incoerência e mesmo insensatez, sermos eficientes e zelosos no trabalho, porém displicentes e desorganizados no gerenciamento da vida financeira (pessoal e familiar).

Aqueles de nós, que somos pais, temos o dever de educar nossos filhos e filhas na administração das finanças pessoais. Seria uma falha deixar de prepará-los para a vida, com uma boa e saudável educação financeira, mesmo porque os tempos são difíceis.

Espero que este material possa, de alguma forma, ser-lhe útil. Se eu puder trazer-lhe uma palavra nesta hora, diria o seguinte: Ouse sonhar grande; cultive o planejamento; seja organizado; invista na sua capacitação; tenha fé em Deus e trabalhe com afinco e ética. E você concluirá que os resultados de uma vida focada são maiúsculos.

Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.