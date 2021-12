Leidiane Larissa dos Santos, de 11 anos, ganhou seu presente de Natal antecipado dos policiais da Patrulha Maria da Penha, em Vilhena.

Um policial militar havia ganhado uma bicicleta usada de um empresário, com isso, teve a ideia de reformar o veículo e presentear uma criança, mas para isso, os militares foram até a Ong O Caminho, que oferece cursos e reforço escolar para alunos de famílias carentes.

Lá conheceram a Leidiane, aluna dedica nos estudos e aproveitando a oportunidade que a Ong ofereceu a ela.

A garota contou sua história, emocionando os policiais, no qual revolveram fazer uma surpresa, e no último dia 17, foram até sua casa no bairro Cristo Rei e a presentearam com uma bicicleta.

Leidiane tem um irmão também menor de idade, sua mãe é separada e trabalha como diarista, mas nem sempre tem serviço e passa por dificuldades para manter a casa e pagar aluguel, mesmo assim se dedica ao máximo na educação de seus filhos.