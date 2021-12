Jucineia Rosa Dias, de 36 anos, moradora da Rua A, nº 1798, bairro Marcos Freire, em Vilhena, procurou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 20, para pedir ajuda e assim conseguir uma máquina de lavar roupa.

Jucineia conta que não pode trabalhar, foi diagnostica em 2018 com Lipomatose escapular na região do ombro direito, já tentou por várias vezes se aposentar, mas até o momento não conseguiu nem tratamento para seu caso.

Além disso, ela tem três filhos, um deles de 12 anos que é cadeirante, nasceu com Esquizencefalia.

Jucineia escreveu uma carta, na qual relata seu sofrimento e que precisa de ajuda, mas a principal no momento é uma máquina de lavar roupa, pois com o problema na escapula, ou seja, no ombro, ela não consegue lavar roupa na mão e por isso, pede a quem puder fazer uma doação de uma máquina, não importa se for usada, e assim amenizar um pouco seu sofrimento.

Que puder e quiser ajudar pode ir no endereço acima citado ou ligar no número 9-8447-0079.

>>>Leia carta na íntegra: