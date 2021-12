Estreante na competição de base, o Rondoniense integra o grupo 8, com sede em Araraquara, juntamente com a Ferroviária-SP, Santos-SP e Operário-PR.

Já o Real Ariquemes vai para sua segunda participação na Copinha. O Furacão do Jamari está no grupo 28, com sede em Diadema, ao lado do Água Santa-SP, Palmeiras-SP e ASSU-RN.

A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior será formada por 32 grupos com quatro times cada, totalizando 128 clubes, que se enfrentam dentro das chaves em turno único, avançando ao mata-mata os dois primeiros.