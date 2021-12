Um acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Militar (PM), na noite de domingo, 19, na região central de Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o fato ocorreu no cruzamento da Avenida Dois de Junho com a Rua Rio Branco e envolveu uma motocicleta Fan 150 de cor vermelha e uma picape Fiat Strada.

A condutora da motocicleta teria saído do trabalho por volta das 18h e seguia pela Avenida principal, quando em dado momento o condutor do Strada teria avançado a preferencial e provocado a colisão.

Com a força do impacto, a motoqueira sofreu diversos ferimentos pelo corpo, sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Heuro.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e fez o registro da ocorrência, a perícia técnica também foi chamada e realizou os trabalhos de praxe e logo após os veículos foram retirados.