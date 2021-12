João Batista Ávila dos Santos, que daqui a seis dias faria 64 anos, foi morto a facadas com requintes de crueldade dentro de sua casa em Corumbiara. Leia (AQUI).

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o crime aconteceu na noite de domingo, 19, na casa da vítima localizada na Rua 25 de novembro, bairro Cristo Redentor.

As informações dão conta que a vítima se envolveu com uma mulher que estava separada do marido e quando o ex-marido descobriu foi até a casa da vítima e teria lhe ameaçado de morte.

Contudo, neste domingo, o ex-marido acompanhado da ex-mulher e um menor de idade teriam isso à casa da vítima para assassiná-lo. Após matarem João com três facadas no pescoço e duas no peito, os suspeitos fugiram.

Na manhã desta segunda-feira, 20, vizinhos observaram marcas de sangue na casa e chamaram a polícia que ao entrar no imóvel, encontraram a vítima debaixo da cama seminua envolto a muito sangue. Porém, foi encontrado vestígios que os assassinos limparam a residência antes de fugirem.

Entretanto, num trabalho de investigação rápida da Polícia Militar (PM), a mulher que é suspeita de ter participação no crime foi presa nas redondezas da cidade, o menor foi detido em Chupinguaia, já o ex-marido foi preso por policiais militares, em Vilhena.

Após o trabalho da Polícia Técnica-Científica (Politec), o corpo foi liberado para a funerária Bom Jesus fazer a remoção e providenciar o velório e enterro, no qual ainda será definido pela família.

O corpo de João que era pintor de paredes será velado a partir das 09h00 desta terça-feira, 21, e após será sepultado no cemitério local de Corumbiara.