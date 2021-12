Em uma noite mágica com iluminação e decoração como pede a ocasião, a Cantata de Natal Sicoob Credisul atraiu um público estimado em 2 mil pessoas na última sexta-feira, 17/12, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO).

Crianças, jovens e adultos compareceram para assistir às apresentações do quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Vilhena, do tenor Antônio Reis Júnior e dos corais Sicoob Credisul e Manancial. A programação segue até 23 de dezembro, com várias atividades.

Abrindo a cantata, o quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Vilhena tocou diversas canções clássicas de Natal. Em seguida, foi a vez do tenor Antônio Reis Júnior presentear o público com as músicas “Nessun Dorma” e “Non ti scorda di me”. Na sequência, o coral da igreja Manancial abrilhantou a noite com um repertório natalino e gospel.

Para encerrar a noite, o coral Sicoob Credisul, cantou os hit’s, “Já é Natal”, “Então é Natal”, “Bate o sino/Bom Natal”, “Alellujah”, “A paz” com participação especial de Ana Júlia Capra, “Jingle Bell Rock”, “Baba Yeto”, conhecido como o Pai Nosso no idioma Suaíli, um dialeto africano e “Oh Happy Day”.

Em meio a neve caindo, gritos da criançada e a canção do coral, o Papai Noel desceu o prédio de rapel, distribuindo muitas guloseimas. A ação aconteceu com o apoio do Corpo de Bombeiros de Vilhena.

Dando sequência à programação natalina, no sábado, 18 de dezembro, o Papai Noel do Corpo de Bombeiros participou da carreata com o carro oficial da corporação. Percorrendo várias avenidas da cidade, o bom velhinho distribuiu doces para as crianças e convidou a todos para visitar a Casa do Papai Noel no CTC Sicoob Credisul, aberta das 15h às 20h, até o dia 23 de dezembro.

No período da tarde, foram oferecidas oficinas para crianças de 6 a 12 anos, de biscoito e cartão natalino. As oficinas se repetiram no domingo, 19 de dezembro.

Devido à grande procura do público foram abertas oficinas de contação de histórias para os dias 20, 21 e 23, às 16h. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo telefone (69) 3316-6153, lembrando que as vagas são limitadas.

O cronograma de atividades conta ainda com uma edição especial de Natal da Feira das Coisas, realizada no CTC Sicoob Credisul. Os expositores apresentam uma variedade em produtos natalinos, opções de presentes, artesanato indígena, além do Moomoo Café que oferece lanches e bebidas, das 9h às 12h e das 14h às 22h, e que também se estenderá até o dia 23 de dezembro.