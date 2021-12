Na manhã desta terça-feira, 21, a Polícia Militar (PM) prendeu dois jovens suspeitos de dois furtos na região central de Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o fato aconteceu na Avenida Amazonas nas proximidades do banco do Brasil, onde nas primeiras horas do dia, duas residências foram furtadas, uma das vítimas ao sentir falta de uma motocicleta Honda Biz 125 de cor branca, olhou as imagens de segurança da residência e viu que um casal havia entrado na casa e praticado o furto.

A Polícia Militar foi chamada de após ver as imagens dos suspeitos, identificaram os autores do crime. Após diligências o casal foi localizado no distrito de Riozinho, a cerca de 10 km de Cacoal.

Durante à abordagem, foi localizado outros objetos no baú da motocicleta, sendo eles um notebook, caixa de som, dois celulares, uma bolsa com roupas e duas latas de cerveja.

Foi identificado ainda que um dos suspeitos fazia o uso da tornozeleira eletrônica, sendo ele um jovem de 21 anos com passagens pelo crime de furto.

Mediante ao ocorrido, ambos foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil de Cacoal, onde foi feito o registro da ocorrência.