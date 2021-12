Pessoas com deficiência física cadastrados pelas secretarias municipais de Cacoal, Espigão do Oeste e Ministro Andreazza receberam da Secretaria de Estado da Saúde-Sesau cadeiras de rodas motorizadas, especiais adulto e infantil, de roda padrão e banho.

Esteve presente na solenidade de entrega dos equipamentos o deputado Cirone Deiró e o titular da Secretaria de Estado da Saúde Fernando Máximo. O evento foi realizado no último dia 10, no salão da Paróquia Sagrada Família e atendeu 128 pessoas que aguardavam por esses equipamentos.

O secretário Fernando Máximo disse que cerca de nove mil pessoas com deficiência já receberam equipamentos de locomoção em todo o estado. Segundo o secretário, o deputado Cirone Deiró tem se destacado pela defesa permanente dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo a distribuição de equipamentos de locomoção. “Essa atuação do deputado Cirone Deiró fortalece as ações prioritárias da Sesau para atender esse público que tanto precisa da atuação do poder público,” reconheceu.

O deputado Cirone Deiró agradeceu o apoio e a parceria do governador Marcos Rocha e do secretário Fernando Máximo para atender essa antiga reivindicação das pessoas com deficiência física. “Esse é um direito assegurado em lei, tenho defendido na Assembleia Legislativa que as políticas públicas de atendimento as pessoas com deficiência sejam executadas de forma transversal. Ou seja, o governo como um todo tem que trabalhar para essa importante parcela da população que ainda tem dificuldade no que diz respeito a garantia dos seus direitos,” alertou.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, a inclusão da pessoa com deficiência é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a sociedade. “Essa é uma realidade que qualquer um de nós poderá enfrentar um dia, em razão de problemas de saúde ou em consequência de acidentes de trânsito, trabalho ou doméstico. É imperativo que a pessoa com deficiência deixe de ser invisível para a sociedade e para o poder público. Hoje, estamos realizando uma ação importante em direção a mais inclusão e mais direitos das pessoas com deficiência,” concluiu.

Carlos Henrique dos Santos Silva, 23 anos, tem diagnóstico de distrofia de Duchenne, antes de receber a cadeira motorizada estava impossibilitado de sair de dentro de casa. “Agradeço o trabalho do deputado Cirone Deiró que tem sido uma voz forte em defesa das pessoas com deficiência. Quando eu recebi a cadeira de rodas, senti naquele momento um alento no meu coração, por saber que agora terei condições de sair de dentro de casa para interagir com amigos e familiares,” desabafou.

A agricultora Arilda Guimarães de Souza, 73 anos, moradora da linha 14, que depois que teve os dedos de um pé amputados, em consequência do agravamento do diabetes. Dona Arilda passou a depender da ajuda de terceiros para andar. Desde então, ficou restrita ao ambiente familiar. Contemplada com uma cadeira de rodas entregue pela Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, por intermédio do trabalho do deputado Cirone Deiró, a agricultora aposentada se mostrou otimista por deixar de depender totalmente dos filhos netos. “É bom saber que com a cadeira de rodas posso tomar um ar fresco ao final do dia no quintal, sem precisar de depender de outras pessoas” comemorou.