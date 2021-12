A Escola Municipal Professora Vilma Vieira, no bairro Aripuanã, em Vilhena, receberá uma cozinha e um refeitório para os cerca de 630 alunos atendidos pela unidade educacional.

O projeto será realizado com recurso no valor de R$ 300 mil assegurados pelo deputado Ezequiel Neiva. O parlamentar ressalta que a emenda parlamentar já está empenhada, aguardando a formalização do termo de convênio para pagamento.

Neiva destaca que a escola foi construída no início da década de 90, sendo que a atual estrutura não atende adequadamente as necessidades dos estudantes. O deputado visitou a escola acompanhado do então secretário de Educação do município, Ronaldo Alevato. “A diretora Marly da Cunha nos apresentou a construção da cozinha e do refeitório com prioridade. Firmamos o compromisso também junto à vereadora Clerida Alves, para a execução desse projeto e agora estamos liberando o recurso”, afirmou o parlamentar.

A diretora afirma que a liberação do recurso é uma conquista de todos. “É gratificante saber que o projeto está dando certo, para beneficiar os servidores, os estudantes e a comunidade em geral. Estamos tentando buscar recursos há cerca de 10 anos”, atentou Marly da Cunha.

A diretora disse que as merendeiras fazem “milagre” num espaço tão reduzido. “Se compramos mobília não tem nem onde colocar”, acrescentou.

Mais recursos

O deputado Ezequiel Neiva também firmou compromisso para liberar recursos para a escola Nina Paul, para a construção de uma brinquedoteca, uma sala para creche e depósito; e para a escola Cleonice Batista, para a reforma do piso. Cada estabelecimento educacional deve receber em torno de R$ 300 mil para as execuções dos projetos.