Nesta segunda-feira (20), a deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT) participou da cerimônia de entrega de 15 notebooks e um veículo tipo sedam para a Secretaria Municipal de Educação de Primavera de Rondônia.

A parlamentar ressaltou que destinou R$80 mil para compra de notebooks e R$70 mil para aquisição do veículo a pedido do prefeito de Primavera de Rondônia, Eduardo Bertoletti para reforçar a educação no município.

Rosangela Donadon destacou que tem trabalhado para promover o desenvolvimento de Primavera de Rondônia e já destinou recursos para obras de pavimentação asfáltica no município, construção de ponte, aquisição de PC hidráulica entre outros investimentos.

“É uma satisfação contribuir com o desenvolvimento do município de Primavera de Rondônia, por isso destinei o recurso para compra de notebooks e do veículo para a Secretaria Municipal de Educação. Agradeço ao prefeito Eduardo Bertoletti pela parceria. Meu objetivo é trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população de Primavera de Rondônia e investir na educação é fundamental para construir um futuro melhor”, finalizou a deputada.