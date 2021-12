Na manhã desta terça-feira, 21, a prefeitura de Cacoal, através da secretaria de obras, realizou a demolição do antigo prédio da Unidade Mista desativada desde 28 de setembro de 2014.

Naquela data, todas as atividades foram transferidas para o Centro de Oncologia Hospital São Daniel Comboni, hoje conhecido como Hospital Heuro.

Exatamente no dia 2 de março do ano de 2015, a responsabilidade do local foi assumida pelo Governo de Rondônia, para os atendimentos de urgência e emergência de média e alta complexidade que até então era de competência do município de Cacoal.

A medida foi cumprida através de uma determinação judicial em 2014 onde ficaria a responsabilidade para o município apenas a parte de atendimentos ambulatoriais.

Após anos, o prédio – localizado na Avenida Dois de Junho, no centro da cidade, dando prejuízos à população e comerciantes por ser utilizado para o uso de drogas e até mesmo esconder produtos roubados e furtados – foi demolido.

Conforme o prefeito Adaílton Fúria, o local, de imediato, será utilizado como um estacionamento central, para veículos de pessoas que frequentam à área central do município, mas que num futuro ainda distante poderá ocorrer a construção de um grande projeto para a população e que não há a intenção de venda do terreno.

Fúria foi quem deu o pontapé inicial a demolição do local utilizando uma pá carregadeira da secretaria de Obras.

