Na última sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira, 21, a Câmara de Vereadores aprovou 11 projetos de lei em Vilhena.

Entre as proposições está o projeto de lei nº 6.264/2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Sebrae/RO para elaboração do “plano municipal de turismo”, no valor de R$ 20 mil.

De acordo com a justificativa enviada ao parlamento pelo prefeito Eduardo Japonês (PV), o Plano terá um diagnóstico/inventário da demanda e oferta turística, criação dos objetivos e metas institucionais para o desenvolvimento do turismo, estruturar propostas e roteiros turísticos.

“O referido Convênio visa elaborar o documento que vai reunir os princípios orientadores para o desenvolvimento da atividade turística do município, facilitando o mapeamento e a identificação das potencialidades existentes, e as ainda não conhecidas, ao mesmo tempo, que alinha e reforça a vocação do município” diz um trecho do projeto.

O secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic), Adilson de Oliveira, argumentou, no projeto, que o Plano faz parte das exigências do Ministério do Turismo para que Vilhena integre o Mapa do Turismo, importante por ser um instrumento para nortear as ações visando um desenvolvimento sustentável do Município no setor.