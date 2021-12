Foi aprovado, em primeira e segunda discussão, pelo deputado estadual Eyder Brasil (PSL) e demais pares em sessão extraordinária o projeto de lei submetido pelo Governo de Rondônia que autoriza a criação de unidades do Colégio Militar Dom Pedro II – CPMII.



As Escolas Estaduais que estão na lista para serem transformadas em unidades do Colégio Dom Pedro II são: EEEFM Petrônio Barcelos que fica na capital Porto Velho e EEEF Cecília Meireles no município de Vilhena.



De acordo com a justificativa do propositor, o Projeto de Lei que solicita do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, objetiva com a criação das unidades do Colégio Militar proporcionar uma educação pautada em valores, bem como buscar soluções e caminhos para a construção de políticas públicas educacionais, que assegurem uma educação de melhor qualidade para a população.



A Instituição do Colégio Dom Pedro II almeja ainda desenvolver nos alunos o sentimento de pátria, culto às tradições nacionais, regionais e respeito aos direitos humanos, além de despertar vocações para a carreira de Bombeiro Militar.



“Projeto como esse tem minha aprovação imediata, essa é uma luta nossa, pois como militar que sou, sei bem dos benefícios e da qualidade do serviço educacional, moral e ético oferecido pelas unidades de Colégio Militar, uma vez que zelam pela valorização da disciplina e da ordem, além de aprimorar as competências socioemocionais dos estudantes”, enfatizou o deputado Eyder Brasil.