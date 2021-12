Na última semana, um grave assunto envolvendo membros do Poder Legislativo tomou conta de comentários nas redes sociais no município de Cacoal.

Trata-se de acusação de assédio sexual tendo como protagonistas uma servidora e um vereador na Casa de Leis.

Através das redes sociais, o vereador Valdomiro Corá citou o nome do presidente do Legislativo, como suposto protagonista, ao mencionar a seguinte frase: “eu não fico pegando a mulher da Câmara igual João Pichek”, o que provocou uma série de questionamentos de internautas com relação à lisura da Câmara, cobrando esclarecimentos do presidente da Casa.

O Extra de Rondônia entrevistou Pichek sobre o assunto e, de forma breve, esclareceu e rebateu as acusações de Corá. “Da minha parte, posso dormir tranquilamente que não há nada contra mim. Isso é para tirar o foco da condenação que ele teve na operação ‘Detalhes’”, disse.

Pickek se referia à condenação de Corá a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, por envolvimento na operação “Detalhes”. Ao todo, 18 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público (leia AQUI e AQUI).

A reportagem do Extra de Rondônia também foi até a Delegacia de Polícia Civil para verificar se existe alguma denúncia formalizada neste sentido, mas por lá ninguém tem conhecimento do caso.