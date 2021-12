Sucesso absoluto. Com essas palavras, os organizadores do concurso “Brilho de Natal”, comemoram a ampla participação popular do evento, que está em sua segunda edição no município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

Ao todo, são R$ 12 mil de prêmios, em dinheiro, para os cinco que apresentarem as melhores decorações natalinas nas categorias residencial e comercial.

A prefeitura municipal, organizadora do concurso, teve por objetivos deixar o município de Chupinguaia mais belo, iluminado, mais receptivo para receber antigos e novos visitantes e fomentar o turismo regional, e incentivar o comércio local, além de manter o espírito de fraternidade, respeito e de amor ao próximo.

De acordo com a prefeita Sheila Mosso, neste ano, a participação dos cidadãos aumentou em 50% com relação ao ano passado e que a premiação será melhor em 2022. “O município de Chupinguaia está lindo e é graças á população, que se inspirou no Natal e participou do concurso, que já faz parte do nosso calendário local. Agradeço a todos os participantes e o próximo ano será ainda melhor. Em nome de toda a equipe da administração municipal, desejo a todos um Feliz Natan e Próspero Ano Novo. Tenham certeza que 2022 será muito melhor para o nosso município, com muitos investimentos e obras”, disse a mandatária municipal.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (SEMECTUR), o concurso abrange a sede e distritos do município, acordo com os critérios de criatividade, beleza, originalidade e inovação.

>>> Confira os ganhadores e valores das premiações abaixo:

A entrega da premiação aos vencedores aconteceu nesta quarta-feira, 22, sendo a seguinte, em cada categoria: 1º lugar: R$ 2,5 mil, 2º lugar: R$ 1,3 mil, 3º lugar: R$ 1 mil, 4º lugar: R$ 700,00 e 5º lugar: R$ 500,00.

** RESIDENCIAL

** COMERCIAL