A Cooperativa Mista Agro Industrial da Amazônia (Copama) acaba de doar R$ 100 mil para as obras do Hospital Cooperar em Vilhena (RO).

Projeto social de maior envergadura da Sicoob Credisul, a unidade é custeada com recursos do fundo social das agências do Cone Sul de Rondônia e do Norte do Mato Grosso, além de doações mensais dos cooperados.

A entrega do valor aconteceu durante visita ao canteiro de obras do hospital na Avenida 1º de Maio, 10220, Setor 64, em Vilhena (RO), na última segunda-feira, 13 de dezembro. Eugênio Demarco, associado da Copama, entregou o cheque ao diretor financeiro da Associação Cooperar, Alceni Luiz de Moura.

O diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo acompanhou a entrega juntamente representantes da Associação Cooperar, o presidente João Carlos de Freitas; o diretor operacional, Jeferson Piccoli, e o diretor de patrimônio, Sandro Salonski. Também integraram o grupo, o diretor secretário da Copama, Vinicius Paiva da Silva, e o diretor executivo, Giandré Passeri.

Na ocasião, os participantes conheceram a estrutura do hospital que terá 13 mil metros quadrados de área construída, dividida em cinco blocos, em um terreno de 27 mil metros quadrados. A obra é gerida pela Associação Cooperar, e assim que estiver concluída será equipada e administrada pela Unimed.

O diretor secretário da Copama explica que a ação partiu do Eugênio Demarco, cooperado, que trouxe o projeto até o conselho administrativo. “Foi um ato de cooperativismo. Definimos a meta de arrecadar R$ 100 mil e conseguimos. Acreditamos que os serviços oferecidos vão ser revolucionários para nossa região”. Demarco afirma que em conversa com outros cooperados surgiu a ideia de fazer algo para ajudar nas obras do hospital. “Lançamos a meta de a cada 5kg de milho por hectare transformar em valores para doação. E queremos fazer o mesmo com a produção de soja”.

Para o presidente da Associação Cooperar, essa doação é a consolidação da parceria entre as cooperativas. “A Sicoob Credisul possui uma longa história de apoio a Copama. Por também ser uma cooperativa, ela tem esse olhar social. Se sensibilizaram e deram um belo exemplo”.

Vilmar pontua que a Sicoob Credisul busca ser mais que uma instituição financeira, seu objetivo é ser agente de desenvolvimento, por isso os investimentos em projetos sociais. “Planejamos deliberar ainda mais recursos para conclusão da obra. A princípio, será particular, mas pensamos que a longo prazo poderemos nos conveniar ao Sistema Único de Saúde (SUS) para otimizar a saúde de Vilhena”.

A expectativa é de que o hospital seja entregue em 2022, e faça atendimentos de média e alta complexidade. Projetado para suprir 90% dos problemas de saúde do Cone Sul e região, estima-se ainda que a unidade chegue a gerar até 500 empregos diretos, trazendo profissionais de diferentes regiões.