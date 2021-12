A deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT), destinou uma emenda parlamentar no valor de R$155.160,00 para aquisição de 15 tubos armcos para o município de Chupinguaia a pedido do vereador Idenei Dummer.

Rosangela Donadon informou que a emenda parlamentar já foi empenhada. A deputada ressaltou que a instalação dos tubos ármcos tem como objetivo melhorar as estradas rurais garantindo mais segurança para as pessoas que necessita trafegar pelas vias, além de melhorar o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar beneficiado assim a população.

Os tubos serão instalados na área rural de Chupinguaia na Estrada da LH 95, trecho LH 95 extensão, LH 91, trecho KP 54 extensão 1,2 KM, Estrada da LH 80, trecho RO 495 lado Norte, KP 46, trecho RO 495, lado Sul extensão 9 KM, KP 42, trecho RO 495, lado Sul extensão 9 km.

Rosangela Donadon parabenizou o vereador Idenei Dummer pela indicação da instalação dos tubos armcos.

“Atendi ao pedido do vereador Idenei Dummer para beneficiar Chupinguaia destinando tubos armcos para melhorar as vias e beneficiar várias famílias da área rural que utilizam as estradas para escoar a produção. Fico muito feliz em saber que estou contribuindo com o desenvolvimento do município melhorando a qualidade de vida da população”, ressaltou a deputada.