Em passagem por Alto Paraíso no início desta semana, o deputado estadual e presidente da ALE, Alex Redano (Republicanos) conversou com o Extra de Rondônia, ocasião em que fez um balanço das ações do Poder Legislativo estadual neste ano, e falou de seus planos para 2.023.

O presidente afirmou que por ter sido um ano atípico, em virtude da pandemia, o Parlamento se destacou tanto pela união interna de seus integrantes, como pela parceria com os demais Poderes e instituições, “algo que fez a diferença para a população de Rondônia”.

Ele destacou ações legislativas como a aprovação de projetos, remanejamentos e a luta pela coletividade, além dos esforços para apoiar o setor produtivo do Estado para fortalecer a economia neste ano difícil. Outro destaque foi a ação dos deputados no sentido de buscar a legalidade para a atividade garimpeira em Rondônia.

Para 2.022 Redano espera que a pandemia arrefeça ou mesmo seja controlada ao ponto de se poder implantar o projeto “Assembleia Cidadã”, que prevê a realização de sessões do Parlamento nas cidades do interior, casadas com prestação de serviços sociais e de saúde. “Como isso demanda em aglomeração de pessoas, só desencadearemos tal iniciativa a partir do controle da pandemia”, observa.

No mais, é “prosseguir atuando no sentido de dar plenas condições para que o Estado cumpra suas funções perante a sociedade, em prol do desenvolvimento de Rondônia e do atendimento às demandas”.

Sobre seu projeto político pessoal, Alex declarou que o partido abriu espaço para ele concorrer ao Senado, mas que só irá decidir seu destino após a realização de uma pesquisa popular que deve fazer entre fevereiro e março. “No entanto, hoje eu posso dizer que vislumbro neste momento com mais carinho a perspectiva de buscar a reeleição”, analisa.