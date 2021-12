A nova cooperativa de leite em Cerejeiras, cidade no Cone Sul de Rondônia, já tem nome, CNPJ e diretoria.

Numa iniciativa para promover o desenvolvimento socioeconômico da região, a formação da nova cooperativa de leite teve o apoio da Sicoob Credisul.

A diretoria da Sicoob Credisul decidiu fomentar a formação de uma cooperativa de leite para que a atividade leiteira continuasse na região e para que a comunidade fosse beneficiada com a permanência de uma indústria láctea que gera renda e emprego. A nova cooperativa láctea vai utilizar a plataforma do Laticínio Multibom.

A escolha do nome da nova cooperativa foi feita com a ajuda da comunidade que, por meio de uma plataforma digital, as pessoas enviaram sugestões. Foram registrados 235 nomes. A razão social foi divulgada esta semana pela diretoria da nova instituição: Cooperativa Mista Agroindustrial do Cone Sul de Rondônia, e o nome fantasia escolhido foi Coopermultibom.

O evento para a formação da nova cooperativa de leite ocorreu no dia 21 de outubro passado. Numa segunda reunião, produtores de leite se associaram à instituição, tornando-se sócios-fundadores. Veja como ficou composta a primeira diretoria da nova cooperativa, eleita pelos próprios cooperados:

Presidente: EDINILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA (EDINHO)

Vice-Presidente: JAIR DE OLIVEIRA FERRO

Secretário: HUGO DE ALMEIDA DAN

Coordenador de Produção e Genética: LEONARDO VENÂNCIO DAS NEVES

1º Conselheiro: AIRTON GOMES

2º Conselheiro: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA FILHO

3º Conselheiro: NERLI TEREZINHA RODRIGUES DE LARA

1º Suplente: ANDERSON FONSECA DA SILVA

2º Suplente: JOÃO BATISTA DIONISIO

3º Suplente: WELINGTON FERREIRA DE CASTRO

4º Suplente: REGIS FREITAS DOS SANTOS

5º Suplente: MARCOS JHONES PEREIRA DA ROCHA

6º Suplente: DAVI TEIXEIRA DE ARAÚJO