Gabriê trouxe a Rondônia uma pegada diferente do álbum “Até onde posso chegar”.

Com uma levada acústica, reuniu amigos da música no palco do Quintal Gastronômico para um encontro musical de vários estilos sonoros, fortalecendo a música independente do Estado.

O encontro aconteceu em Porto Velho, nesta quarta-feira, 22, com Gabi Shima, Cyz Mendes, da banda Plutão já foi planeta, com cantor e compositor Gustavo Bonfante, com a musicista Paulina Aisllin e Guarahtt dividindo o palco e suas experiências musicais.

Os artistas que se apresentaram são de Rondônia, mas a maioria deles trazem consigo ares e influências de várias regiões brasileiras.

Gabi Shima lançou recentemente seu EP Causos, que está disponível em todas plataformas digitais. Cyz hoje mora em São Paulo, porém é natural de Ariquemes.

“Escolher cantar minhas músicas e interpretar outras ao lado de artistas que são do Norte, que são de Rondônia, que têm raiz aqui é algo mágico. Fiquei muito feliz com essa junção nortista”, comenta Gabriê sobre a sensação que o evento lhe causou.

O Gabriê acústico é uma comemoração referente as conquistas do álbum de lançamento “até onde posso chegar” trouxe neste ano de 2021 “Estamos fazendo esse show acústico em forma de agradecimento. Mesmo que seja um ano difícil temos que agradecer até onde conseguimos chegar. Com as coisas positivas que têm acontecido”, disse a cantora.