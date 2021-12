Dione Ribeiro Dos Santos foi eleito ao cargo de vereador pelo partido Democratas, natural de Cerejeiras o jovem vereador de 30 anos é casado e pai de duas filhas.

Dione é produtor rural e desde que iniciou sua carreira política fez um compromisso em que não deixaria o produtor rural e os desportistas esquecidos.

O jovem político foi o 6° mais votado para Câmara de Cerejeiras, sendo surpresa, haja vista, que era a primeira vez que colocava seu nome à apreciação da população.

Desportiva, o parlamentar além de estar presente em eventos ligados ao esporte, já fez inúmeras doações a classe, como bolas, redes e fardamentos.

Em 2020, Dione iniciou o projeto de doações de cestas básicas a famílias carentes daquele município, esse ano, 60 cestas serão entregues a famílias cadastradas.

Além das cestas, o vereador já doou a comunidade mais de 10 mil quilos de frutas produzidas e sua propriedade.

“Eu não me envolvo em panelinhas, meu compromisso é com o povo, e vou cumprir com minha palavra, no que eu puder ajudar a população eu estou à disposição”, frisou.

