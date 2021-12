Um acidente aconteceu na manhã deste sábado, 25, dia de Natal, no bairro Orleans, na cidade de Vilhena.

Conforme informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, duas motos colidiram no Cruzamento da 5004 com a 7601 no referido bairro.

Com o impacto, as pessoas que pilotavam os veículos tiveram escoriações.

Uma mulher, que pilotava uma das motos, entretanto, ficou ferida e teve que ser levada ao hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros, que esteve no local dos fatos.