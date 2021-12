A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) informa que neste final de semana áreas de instabilidade predominam em todo o estado de Rondônia.

Para o sábado, o sol aparece sempre entre muitas nuvens, deixando o céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas que poderão vir acompanhadas de trovoadas no decorrer do dia.

No domingo, o tempo continua bastante instável em todo o Estado. O sol aparece pouco, o céu permanece nublado a encoberto e a qualquer hora do dia pode ocorrer pancadas de chuvas, com risco de temporal a tarde entre a região norte e central do Estado.

O tempo não muda e segue bastante instável em todo o estado de Rondônia na segunda-feira. A previsão é de um dia de sol entre nuvens pela manhã, deixando o céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite.