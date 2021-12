O Extra de Rondônia mostra o resultado da enquete que tinha por finalidade analisar, na opinião dos assíduos internautas do site, quem seria eleito ao Senado Federal caso as eleições fossem hoje em Rondônia.

Foram citados oito nomes cotados a disputarem o pleito eleitoral de 2022.

A deputada federal Jaqueline Cassol (PP) teve elástica vantagem com relação ao segundo colocado. Ela obteve 830 votos, o que representa 54.21% do total de participantes.

Em segundo ficou Expedito Júnior (Sem Partido), com 240 votos, o que representa 15.68%. Depois, em terceiro lugar está Alex Redano (Republicano), atual presidente da Assembleia Legislativa, com 167 votos, o que representa 10.91%.

Na sequência, aparecem o vilhenense Jaime Bagatolli (Sem Partido), com 162 votos; Ana Gurgacz (PDT), com 69 votos; Daniel Pereira (Solidariedade) com 42 votos; Ramon Cujui (PT) com 14 votos e Jesualdo Pires (PSB) com 7 votos.

A ENQUETE

Conforme informado em publicações anteriores, a sondagem não segue critério científico e visa apenas buscar um parâmetro de popularidade entre os nomes cotados rumo à única vaga no Senado Federal. O Extra de Rondônia agradece a participação dos internautas.

